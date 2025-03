Corinthians vence com Garro decisivo e Neymar ausente na hora de decidir

A resposta é que todo jogador com cirurgia de ligamengo cruzado anterior costuma precisar alinhar os músculos e as dores musculares de Neymar levaram-no à suplência em Itaquera.

O resultado foi o Corinthians superior nos primeiro vinte minutos, período em que Memphis Depay fez o cruzamento, em escanteio, para Yuri Alberto fazer 1 x 0. Seguiu pressionando, teve a segunda finalização com Yuri Alberto e, depois, começou a entregar a posse de bola para a equipe de Pedro Caixinha.

Na prática, Soltedo errava muito, Tiquinho ocupava o lado direito e construía muito pouco, mas o Santos foi, aos poucos, controlando mais a posse de bola. Até que um escanteio cobrado por Guilherme resultou no empate, aos 39 do segundo tempo.

O diferencial, a partir dai, foi Garro. Justamente quem mais ajudou a mudar o desempenho no ano passado, junto com Memphis e com Yuri Alberto e que perdeu a chance do passe decisivo no contra-ataque contra o Barcelona, quarta-feira passada em Guayaquil.

Aos 9 minutos, Garro cobrou falta no ângulo e obrigou Gabriel Brazão a uma defesa excelente. Na sequência recebeu passe de Angileri e chutou, outra vez no ângulo. Desta vez, inapelável.

Neymar seguiu assistindo a tudo do banco de reservas e mesmo as duas prmeiras alterações de Pedro Caixinha mantiveram Neymar no banco. Saíram Thaciano e Bontempo, entraram Barreal e Rollheiser.