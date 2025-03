Leila Pereira merece os parabéns que deu a si mesma

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, brincou na apresentação de Vitor Roque e deu parabéns a si própria.

O que é certo é certo. Leila merece mesmo os parabéns!

No caso da contratação de Vitor Roque, compartilhados com seu departamento de futebol, comandado por Anderson Barros, com Leo Holanda em conjunto. Parabéns também para o agente André Cury, que trabalhou na Fifa pela liberação do atacante pela Liga Espanhola.