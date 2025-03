Internacional acaba com escrita da Arena, Flamengo amplia freguesia no Rio

O Grêmio ainda tentará ser campeão no Beira Rio pela terceira vez, o que só aconteceu, com Paulinho de Almeida, como técnico e em 2006, com Mano Menezes como treinador. Ou seja, com dois treinadores com história colorada anterior, Paulinho como lateral direito, Mano nas divisões de base do Beira Rio.

Agora, Roger Machado, campeão da Libertadores pelo Grêmio, pode ser o técnico campeão pelo Internacional. Parece ser o mais provável.

No Maracanã, Luiz Araújo, número 7, levou o Flamengo à sua sétima final de Campeonato Carioca consecutiva. A virada merecida veio com gol de Nuno Moreira e Bruno Henrique empatando a partida.

O Flamengo repete as variações de sistema durante o jogo. Por vezes, vê-se o 4-4-2 se transformar em 2-4-4, por só precisar marcar um atacante adversário.

O rubro-negro chegará à decisão como favorito. Mas o Fluminense pode impor dificuldades, se confirmar a vaga contra o Volta Redonda.