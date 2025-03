Santos pode ser forte sem ser SAF, e Neymar já se pagou, diz presidente

O diálogo aconteceu durante o programa De Primeira, do Canal UOL, no início da tarde desta sexta-feira. Marcelo Teixeira afirma que os acordos comerciais feitos depois da chegada de Neymar terão duração mais extensa do que a presença do camisa 10 e, portanto, darão remuneração ao Santos por longo período.

Mas também deixou claro que o Santos confia na permanência de Neymar até a Copa do Mundo de 2026.

Marcelo Teixeira foi o presidente mais jovem da história santista, eleito pela primeira vez em 1992. E o Santos, que ele presidiu ainda menino, pode ser grande pelos próximos trinta anos, sem se tornar SAF?

"A gente conhece casos de grandes clubes associativos que não aderiram ao projeto da SAF e outros que aderiram e têm problemas."

A resposta não indica rejeição à ideia de ser sociedade anônima do futebol. Dá apenas a entender que, sim, o presidente acredita que o Santos pode ser grande pelos próximos trinta ou cinquenta anos, mesmo se não se tornar SAF.

O Santos trabalha com as marcas Pelé e Neymar e para ser tão grande quanto são, no mundo, o Rei e o craque, hoje tratado como Príncipe na Baixada Santista.