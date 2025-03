O tempo em que Flamengo tinha quatro convocados... e Vasco também tinha

Naquele mesmo ano de 1989, dois meses antes de a seleção ganhar do Uruguai e erguer a Copa América no Maracanã entupido por 132 mil torcedores pagantes, o Flamengo x Vasco de convocados chegou a placar ainda mais amplo: 5 x 5. Em 10 de maio de 1989, o Brasil goleou o Peru por 4 x 1 no Castelão, em Fortaleza,

A lista tinha os rubro-negros Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Bebeto e Zinho. Também os vascaínos Acácio, Mazinho, Bismarck, Zé do Carmo e. Vivinho — Geovani estava machucado.

Curioso voltar a 1989, quando a era do êxodo já estava em curso, com o aumento do limite de estrangeiros na Série A da Itália para três por equipe. Dos 22 convocados para a Copa América, dez eram de Vaco ou Flamengo.

Antes, o rubro-negro teve também cinco chamados para o amistoso Brasil 1 x 0 Alemanha, em 21 de março de 1982. Três meses antes da estreia na Copa da Espanha, o Flamengo cedeu Leandro, Júnior, Vítor, Adílio e Zico. Na Espanha, Leandro, Júnior e Zico representavam a camisa vermelha e preta.

Era um tempo em que cada torcida tinha orgulho de contar quantos jogadores de seu time estavam na seleção.