Neymar repete Neto em comemoração e pode ser o desequilíbrio das semifinais

Neymar está feliz, jogando bem, decidindo.

Ao mesmo tempo, a comemoração do golaço de falta, contra o Bragantino, e a entrevista sobre as semifinais do Campeonato Paulista, indicam seu caminho de auto afirmação.

"Eu sou foda!" A frase saiu límpida na leitura de seus lábios depois da linda cobrança que resultou em gol, seguida por mais um palavrão.