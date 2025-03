Memphis Depay leva Corinthians à semifinal do Paulista depois de três anos

Memphis Depay foi o melhor em campo, destaque na vitória sobre o Mirassol por 2 x 0, com um gol de cabeça e o cruzamento, em cobrança de escanteio, para Romero fazer 1 x 0. A estreia do lateral-esquerdo argentino Angileri foi premiada com um passe para o gol de Memphis, dado pelo lateral argentino. O Carnaval em Itaquera festeja o retorno à semifinal do Paulista depois de três anos, depois de eliminação nos pênaltis contra o Ituano, em 2023, e na fase de grupos, por Bragantino e Inter de Limeira, em 2024.

Não foi uma grande atuação. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Mirassol estava melhor, com boa circulação de bola, embora com poucas chances de gol. O Corinthians sentia a falta de Garro, preservado, e a mudança de sistema tático, para o 4-1-4-1, com Romero aberto na direita, Memphis Depay na esquerda.

O isolamento de Yuri Alberto não lhe fez bem. Artilheiro corintiano e do Brasil no ano passado, goleador deste início de temporada, perdeu um gol incrível no início do segundo tempo.