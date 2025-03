Clássico Vasco x Flamengo tem menor público em treze anos

Há também a greve dos torcedores do Flamengo por causa do aumento de 60% nos preços dos ingressos. Ainda que parte do movimento seja político e que grande parte dos grevistas seja sócio torcedor, com direito a pagar R$ 20 pelo bilhete, em vez dos R$ 80 expostos na face do bilhete.

O Carnaval também pode ser parte da desistência de ir ao jogo, embora exista tradição de grandes públicos em sábados carnavalescos no Rio de Janeiro. O Vasco tinha o direito de levar o jogo para onde quisesse, a escolha coincidiu com o melhor desemepnho vascaíno nos últimos dez enfrentamentos com o Flamengo, mas não foi suficiente para vencer.

No Maracanã, no próximo sábado, deve haver mais de 50 mil espectadores.