Flamengo vence com Bruno Henrique certeiro contra Vasco que merecia mais

Se o Vasco confirmou em depoimento do presidente Pedrinho que pretendia tirar o Flamengo de sua zona de conforto, conseguiu e não foi apenas pelo gramado.

A torcida do Flamengo compareceu em baixo número, como já tinha acontecido no Maracanã, na final da Taça Guanabara contra o Maricá.

Também houve menos vascaínos do que se esperava, mas isto tirou o clima rubro-negro que possivelmente haveria no Maracanã.

O Vasco fez sistema com Mateus Carvalho perseguindo Plata, para Piton marcar Wesley, quando atacasse. Hugo Moura marcava De Arrascaeta e Jair vigiava Gérson. Do outro lado, Paulo Henrique vigiava Luiz Araújo, com o auxílio de Rayan, vigilante com Varela, lateral esquerdo rubro-negro.

A marcação setorizada não resolveu todos os problemas, mas o primeiro tempo foi muito mais vascaíno, mais ainda na comparação com o jogo da fase de classificação. A grande chance foi vascaína, com infiltração de Rayan, que chutou duas vezes. No rebote da defesa de Rossi, Léo Ortiz, o melhor do jogo, salvou em cima da linha.

Melhor da partida, apesar do golaço de Bruno Henrique.