Clássico dos Milhões e finais paulista. Informações e palpites do PVC

PALMEIRAS - Problemas - Gustavo Gómez (machucado), Piquerez (machucado), Paulinho (machucado), Maurício (machucado), Bruno Rodrigues (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Wéverton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Emi Martínez e Richard Ríos; Estêvão, Raphael Veiga e Facundo Torres; López. Técnico: Abel Ferreira

Últimos cinco jogos - v-v-e-v-e

CURIOSIDADE - Palmeiras e São Bernardo fizeram as quartas de final em 2023, mas com mando palmeirense, no Allianz Parque. Vitória do time de Abel Ferreira por 1 x 0.

RETROSPECTO - Desde que o São Bernardo voltou à Série A-1, duas vitórias do Palmeiras e um empate.

PALPITE - Palmeiras

ARBITRAGEM - Matheus Delgado Candançan (SP); Neuza Inês Back (SP), Raphael de Albuquerque Lima (SP)