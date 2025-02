Estilo Textor não dá título nem nos Estados Unidos nem no futebol da Europa

Em sua entrevista coletiva depois da derrota do Botafogo para o Racing, John Textor orgulhou-se dos resultados de 2024, apontou para como foi feita a escolha tardia do técnico no ano passado, definiu o estilo Botafogo e disse que mais importante de tudo era escolher um treinador que se adaptasse a este estilo.

É até possível compreender a entrevista como uma explicação para a demora da escolha, Impossível pensar na demora como o jeito certo a se fazer, como Textor esbarrou em dizer.

Não há casos de sucessos assim, nem mesmo como exceção, nem na NFL, futebol americano, nem nos maiores campeonatos nacionais de clubes da Europa.