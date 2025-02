Vítor Roque no topo de lista de cinco jogadores que custaram R$ 100 milhões

A inflação do futebol preocupa, só menos do que a de alimentos.

Os cinco homens de R$ 100 milhões foram contratados, todos, desde fevereiro de 2024.

Atualizando os números do passado com a inflação, Carlos Tévez segue sendo o mais caro. Custaria R$ 171 milhões, levando em conta a variação cambial desde dezembro de 2004, quando foi comprado pelo Corinthians, do Boca Juniors, por R$ 60 milhões.

Sem atualizar, Tévez em 16o lugar na lista dos mais caros.

Dos quinze mais caros do que o corintiano campeão brasileiro de 2005, doze foram comprados desde 2023. Só De Arrascaeta, Gabigol, em 2019, e Éverton Cebolinha, em 2022, todos do Flamengo.

Da lista de quinze, sete são contratações do Flamengo, quatro do Botafogo, três do Palmeiras e um do Bahia.