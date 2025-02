Racing conquista Recopa e Botafogo vai começar o ano em março

Jamais na história da Recopa Sul-Americana qualquer equipe tinha virado uma derrota por dois gols de diferença no primeiro jogo.

O Botafogo também não conseguiu.

Teve bola na trave com Alexander Barboza no primeiro tempo, Apesar disso, o Racing chutou 17 vezes, nove no alvo, contra doze do Botafogo, só duas na meta.

O Racing é mais time, porque manteve sua base vencedora na Sul-Americana, o técnico Gustavo Costas, o artilheiro Adrián Martínez, ainda contratou Zaracho. Belo time.

O Botafogo começará seu ano agora, com a contratação do técnico português Renato Paiva.