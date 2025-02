Corinthians terá mais de 40 mil pessoas em Itaquera pelo 25o jogo seguido

A regularidade impressiona até na comparação com campanhas do passado. Em 29 de setembro de 1977, o último jogo antes das finais contra São Paulo e Ponte Preta, o Corinthians enfrentou a Portuguesa, no Morumbi, para 35 mil espectadores. Dez dias depois, recorde de público da história do futebol paulista, com 138 mil pagantes contra a Ponte. Mas não deu 40 mil cinco partidas antes.

Na Libertadores de 2012, por limitação do Pacaembu, nenhuma partida da campanha alcançou 40 mil. Contra o Boca Juniors, na decisão, 37.959 espectadores.

A conta foi feita pelo site Meu Timão, quando o Corinthians chegou a 20 partidas consecutivas.