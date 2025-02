Corinthians classificado... Mas não era para sofrer assim

Erro de toda a defesa corintiana.

Classificação e jogos Libertadores

O Corinthians tinha a bola, circulava, empurrava cinco homens contra a linha defensiva de quatro da Universidad Central da Venezuela: Matheusinho, Garro, Yuri, Memphis e Bidu.

Por vezes com inversões bem feitas, Garro trocando com Bidon, Carrillo com Matheusinho ou até com Bidu, para recordar seu tempo de ponta esquerda da seleção peruana.

Apesar de abrir o campo com laterais próximos à linha, Memphis deu o passe por dentro e deixou Matheus Bidu frente a frente com o goleiro Miguel Silva.

Então, Hugo Souza errou. Goleiro saltador, jogou duas vezes a bola para escanteio e saiu pessimamente no cruzamento de Solé. Adrián Martinez cabeceou: 2x2.

A salvação veio com Ramon Díaz enchendo a área de atacantes, Romero no lugar de Bidon, Carrillo por Talles Magno.