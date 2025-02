Caso Vítor Roque fará La Liga mudar regulamentos por Palmeiras e Barça

O aval dado pela Fifa para que o Barcelona venda Vítor Roque ao Palmeiras, depois da devolução do empréstimo do Betis, fora da janela de transferências, deve mudar a legislação de La Liga.

O parágrafo 2 do artigo 159 sobre período e resolução de cessões temporárias afirmava em sua alínea b: As cessões poderão resolver-se antes do término da duração desde que o clube cedente, a quem interesse o retorno, faça a operação dentro dos períodos de incrição previstos.

Como a Fifa determinou em parecer por escrito, enviado diretamente a La Liga, que "um jogador pode ser inscrito fora da janela de transferências se for para transferi-lo a outra equipe", isto mudará a redação do artigo 159 do regulamento interno da Liga.