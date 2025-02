Vítor Roque, já! Caso expõe fragilidade do Barça e mudanças no Palmeiras

A dificuldade da operação também expõe mudanças na estrutura de contratações. Ânderson Barros continua diretor de futebol, mas as negociações têm sido conduzidas pelo advogado Leo Hollanda. As arquibancadas não sabem disso. Xingam Barros, não Hollanda.

A responsabilidade pode passar também por Ânderson Barros, ainda diretor da pasta. Mas por que razão não é mais ele quem vai para o front, na hora de contratar?

Por que isto nunca foi explicado publicamente? Óbvio que há questões de caráter íntimo do clube e da presidente Leila Pereira, mas o fracasso no mercado expôs-se no caso Claudinho e, outra vez, com Vítor Roque. Abel Ferreira não faz mais questão de esconder sua insatisfação, ao afirmar em entrevistas coletivas como o elenco é curto, curtíssimo,

Vítor Roque ainda pode ser contratado a tempo de jogar a reta final do Campeonato Paulista, se for inscrito até sexta-feira, dia 28. Para isso, o Barcelona precisa de outra medida cautelar, desta vez na Fifa, cujas regras não impedem o retorno do empréstimo do Betis para que o Barcelona possa vender o jogador ao Palmeiras.

É mais uma luta judicial com La Liga. A responsabilidade palmeirense é não ter prestado atenção a todos os pormenores que a operação poderia trazer em função da crise política entre La Liga e Barcelona.