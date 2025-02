Vitor Roque já! Barça tem liberação da Fifa, mas tem de brigar com Liga

Especialistas nos negócios do Barcelona, na Espanha, indicam que o clube catalão ainda terá de comprar uma briga com La Liga, para efetivar a negociação e correr risco de punição. Entende-se que há chance concreta de o Barcelona abraçar essa disputa, porque a venda incorpora dinheiro, para solucionar suas pendências de fair play financeiro.

Se La Liga deseja cumprir as normas de fair play, o Barça precisa vender e, em sua interpretação, não pode ser impedido de arrecadar a quantia capaz de cumprir as regras da liga em relação ao equilíbrio de suas contas.

Diferentemente de outros negócios recentes do Palmeiras, este está sendo conduzido pelo agente do jogador em comunicação com o diretor de futebol, Anderson Barros, sem a participação do advogado Léo Hollanda.

Se a negociação for concluída até sexta-feira, Vítor Roque ainda poderá ser inscrito no Campeonato Paulista. O Palmeiras tem direito a realizar quatro trocas em sua lista de inscritos.