Vasco quer semifinal contra o Flamengo para Engenhão com aval do elenco

Mas o Vasco quer o Engenhão, porque tentou a liberação de São Januário, não conseguiu, e prefere disputar a semifinal num campo a que o Flamengo esteja menos acostumado.

Se é uma disputa entre dois clubes, não há por que jogar dois jogos no gramado em que o Flamengo atua todas as semanas. Este é o ponto de vista do Vasco.

Para realizar o primeiro jogo das semifinais no Nílton Santos, a direção cruz-maltina ouviu a opinião do elenco. Apesar de Vegetti, por exemplo, ter assinado o manifesto contra a grama sintética, os jogadores não se opuseram a disputar a semifinal no tapetinho.

A decisão sobre o local da partida acontecerá em reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) às 16h desta terça.