Bahia inaugura o Carnaval na América do Sul e se classifica na Libertadores

Contra o Strongest, na Fonte Nova, esse lateral foi Luciano Juba. Ficava com Caio Alexandre, cinco passos à frente de Kanu, Gabriel Xavier e Ramos Mingo, os três de saída.

Sem a bola, Luciano Juba voltava para ser lateral esquerdo e a equipe se defendia no 4-1-4-1.

Marcou 1 x 0 de pênalti, cometido por Chiatti em Jean Lucas. Lucho Rodriguez cobrou com perfeição.

Iniciou o segundo tempo com o mesmo ímpeto. Ademir, que perdeu gols incríveis, um em La Paz, outro no primeiro tempo da Fonte Nova, redimiu-se: 2 x 0. Depois, recebeu lindo lançamento de Erick Pulga e marcou o terceiro.

O Bahia inaugura o Carnaval em Salvador, com vitória por 3 x 0. Agora, aguarda Boston River, do Uruguai, ou Ñublense, do Chile. Fará a decisão da vaga outra vez na Fonte Nova, onde jamais foi derrotado em oito partidas de quatro participações em Libertadores.