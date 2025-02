Salah dá show e Liverpool vence City com Guardiola no Ettihad

O Liverpool é o melhor time do Campeonato Inglês, disparado.

Conta com a dificuldade evidente do Manchester City, com lesão agora de Haaland e o pior desempenho de De Bruyne desde que chegou ao clube de Josep Guardiola.

Pep diz que, se chegar ao quarto lugar, será lucro pela dificuldade da temporada.

O Liverpool será campeão inglês. Tem agora oito pontos de vantagem sobre o Arsenal, segundo colocado, e que perdeu no sábado para o West Ham. Salah é a grande estrela, 62% de participações em gols em 26 rodadas.