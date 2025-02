Allan em jogada de Luighi e Vanderlan, Jhon Jhon em Bragança. Crias salvam

Se existe uma boa notícia para o Palmeiras neste início de 2025, não se trata da classificação para as finais do Campeonato Paulista.

Pela primeira vez desde 2019, os quatro grandes estão classificados e isto se deveu às crias da Academia.

No primeiro minuto, em Campinas, o Bragantino fez 1 x 0 com gol de Jhon Jhon, nascido na Academia 2, do Palmeiras.