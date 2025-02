Filipe Luís inverte tática e inventa o 2-4-4 para ganhar Taça Guanabara

É como faz Pep Guardiola — não só ele — sobre quem seu biógrafo Martí Perarnau afirmou "reler sistemas do passado." Guardiola refez o 4-3-3 ultra ofensivo no Barcelona, entre 2009 e 2012, de certo modo recriou o WM da década de 1930 atacando num 3-2-5 no Manchester City campeão da Champions League de 2023.

Seus princípios: 1 ter a bola, para fazer gols e porque, com ela, não sofre gol; 2. pressionar para recuperar a bola assim que a perder; 3. jogar sempre em superioridade numérica.

Então, se só há um atacante pressionando os zagueiros, manda-se mais um homem para o meio de campo ou ataque. E se ataca com cinco contra quatro homens, seis contra cinco e assim por diante.

Filipe Luís faz o mesmo. Se só há um atacante marcando os dois zagueiros, até Danilo se lança à frente para se infiltrar na defesa rival. Então, 2-4-2. Quer dizer: Danilo e Léo Ortiz na defesa, até com Danilo saindo para jogar. Varela, Gérson, Pulgar e Léo Pereira na linha média. Plata, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Éverton Cebolinha na frente. Na maior parte das vezes, todos os dez jogadores de linha depois do meio de campo e oito atacando dez defensores do Maricá.

Obviamente, não vai ser tão fácil jogar assim contra rivais mais fortes.

Mas serviu para comemorar o segundo troféu da temporada, a Taça Guanabara.