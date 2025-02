Real x Liverpool, Barcelona x Bayern na semifinal. Informações e palpites

FEYENOORD x INTERNAZIONALE

O Feyenoord eliminou o Milan, exatamente como aconteceu em 1970, ano em que foi campeão da Europa. Aquele time do técnico austríaco Ernst Happel não tem nada a ver com o que demitiu o dinamarquês Brian Priske nesta temporada. O holandês Pascal Bosschaart melhorou a equipe, mas tem Milão no caminho. Depois do Milan, a Inter, quarta colocada no geral, candidata ao bicampeonato italiano e a chegar à decisão pela segunda vez com Simone Inzaghi. A Inter precisa de cuidado . Na história, enfrentou os holandeses duas vezes, empatou uma e perdeu outra, pela Copa da Uefa de 2002, vencida pelo Feyenoord. Apesar disso, a Inter é favorita.

Primeiro jogo em Roterdã, segundo em Milão.

PALPITE - Internazionale