Luighi destrava a defesa do Botafogo e mantém Palmeiras vivo

Primeiro com o cabeceio no segundo pau que deixou Facundo Torres embaixo da trave para marcar 2 x 1. Depois, com uma finalização especial, no ângulo, aproveitando o passe de Raphael Veiga.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras tenta Vítor Roque e a contratação, se acontecer na semana que vem, será certeira. Mas Luighi é para ser observado. Sabe jogar dentro da área.

Se o Palmeiras está vivo na última rodada, é por sua causa, pelo gol de Facundo, pelos dois passes de Raphael Veiga e pelo brilho ijndividual de Estêvão.

A atuação foi muito nervosa. Em parte pelo ambiente, que segue hostil no Allianz Parque com apenas 23 mil espectadores.

A Mancha anunciou protesto e ficou em silêncio durante todo o primeiro tempo. O gol sul cantou os nomes dos jogadores. A Savoia começou a gritar Palmeiras depois do gol de Alexandre Jesus, do Botafogo-SP. Só então a tensão do time começou a se diluir.

Não está bom. Nem o desempenho, nem os resultados, nem o ambiente dividido do Allianz Parque.