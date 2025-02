Corinthians e suas duas estreias iguais em Libertadores diferentes

Foi o começo do título invicto.

Diferente do gol contra de Tchoca, no péssimo segundo tempo em Caracas, contra a UCV.

Até Ramon Díaz manifestou sua preocupação.

Não há muito medo que resista à lembrança de que Memphis, Yuri Alberto e Garro decidirão em Itaquera.

Receio maior existirá ao notar que o Barcelona, de Guayaquil, ganhou do El Nacional, em Quito, e será o provável adversário do Corinthians no segundo mata mata prévio à fase de grupos.

Jogar mal o segundo tempo em Caracas, a Libertadores perdoa. Em Guayaquil, não!