Botafogo quer vencer Recopa Sul-Americana, mas não considera prioridade

O Racing enxerga de outro modo. Depois de conquistar um troféu internacional após 36 anos, tem a possibilidade de outra grande vitória continental. Todos os ingressos foram vendidos para o estádio Juan Domingo Perón, o Cilindro, e a base da equipe é a mesma vitoriosa contra o Cruzeiro, em novembro. A mais dura exceção é Juan Quintero, agora no América de Cáli.

Não se discute que há demora demais para a escolha do técnico, que houve perdas de Luiz Henrique e Almada, os dois mais valiosos do elenco,

Quanto à Recopa, dentro do Botafogo se concorda que três semanas depois da Supercopa, este jogo vale mais. O que não exclui que as datas sejam mal colocadas, na visão dos dirigentes alvinegros.

Supercopa e Recopa são sempre festas de início de temporada. Ninguém vai querer perder. Mas são o lançamento da temporada nacional e internacional. Para isso foram criadas em todas as partes do mundo, com todas as nuances e mudanças causadas por argumentos comerciais dos últimos dez anos.