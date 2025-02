Por que Botafogo perdeu técnico Vasco Matos depois de ter tudo acertado

Foi o próprio Santa Clara, quinto colocado do Campeonato Português, quem informou este colunista ontem de que Vasco Matos já havia anunciado, para a diretoria, sua transferência para o Botafogo. Quer dizer que depois de conversar e não fechar contrato com André Jardini, Tata Martino, Rafa Benítez, Paulo Fonseca, Tite e Roberto Mancini, o Botafogo estava apalavrado com seu novo treinador.

E não foi por culpa de John Textor que o negócio deu errado.

No final da noite de terça-feira, nos Açores, o dono do Santa Clara, Bruno Vicintim, recebeu telefonema de Vasco Matos. Os relatos são de que Vasco estava emocionado, falava sobre os recordes que pode quebrar no clube açoriano, levando-o da Segunda Liga à quinta colocação do Campeonato Português e brigando por vaga na Conference League.