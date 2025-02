Mbappé joga como melhor do mundo e decreta pior temporada de Guardiola

Para quem perguntava se o melhor do mundo é Vinicius Júnior ou Rodri — Vini é The Best — Mbappé decidiu mostrar que o trono de Messi x Cristiano Ronaldo segue à espera de seu novo dono. Aquele que, julgávamos, seria o francês desde a conquista da Copa do Mundo de 2018.

O francês abusou! Destruiu! Arrebentou com três gols e espetáculo!

Mbappé dominou a atuação do Real Madrid, com grandes coadjuvantes como Vinicius Júnior, e Rodrygo, de jogada, que teria dado uma assistência, não fosse a impressionante capacidade do francês de tirar Khusanov para dançar antes de finalizar.