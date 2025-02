Conmebol notificou Fortaleza por gramado natural esburacado do Castelão

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) notificou o Fortaleza pelo mau estado de seu gramado natural depois do jogo contra o Boca Juniors, vencido pelo time brasileiro por 4 a 2. A interpretação da Conmebol foi de que seus engenheiros agrônomos estudaram o campo e diagnosticaram que não tinha as condições ideais de jogo.

Houve um prazo de 20 dias para o Fortaleza corrigir o problema ou indicar um novo palco. O Fortaleza seguiu jogando no Castelão, mas o campo público do Estado do Ceará seguiu sem condições ideais.

Em 10 de fevereiro, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pronunciou-se nos Estados Unidos sobre tecnologias de gramado sintético, na Universidade do Tennessee, em Knoxville.