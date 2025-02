Gramado sintético tem de acabar só quando acabarem os esburacados

Acontece que o Brasil é o país em que, em se plantando, tudo dá, menos grama em campo de futebol. Foi assim que Pero Vaz de Caminha escreveu em carta para o Rei Dom Manuel?

Não foi. Nesta terra, em se plantando tudo dá. Mas grama nasce na Inglaterra, onde os campos eram pântanos a partir de novembro, até o nascimento da Premier League. E aqui se joga em campo com buraco.

O relatório de lesões do Campeonato Brasileiro de 2023, que continha rescaldo de lesionados em 2022, mostra que houve muito mais machucados em campos esburacados do que em sintéticos.

Sem um detalhamento tão preciso quanto o que está descrito aí abaixo, no ano passado o lateral Viña, do Flamengo, teve lesão de joelho contra o Flamengo, no Maracanã. O volante Alisson, do São Paulo, rompeu o ligamento cruzado em partida contra o Grêmio, no MorumBis. O centroavante Pedro machucou o joelho num treino da seleção, em campo natural.

Os acidentes são mais comuns em campos ruins. Sejam os sintéticos ou os esburacados.

É justo pensar num prazo para acabar com os campos artificiais no futebol brasileiro. Um ano, dois anos de prazo... Perfeito. No mesmo período, têm de acabar os campos esburacados, destroçados, desalinhados. Todos os que aumentem o risco de lesão.