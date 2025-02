Bahia clona tática do Manchester City, joga bem e empata em La Paz

O Bahia jogou um grande primeiro tempo em La Paz.

Marcou no campo de ataque, roubou três vezes a bola perto da área do Strongest, perdeu duas chances incríveis na primeira etapa e, por isso, correu o risco de voltar com derrota. Sofreu o gol de Sebastián Guerrero aos 37 minutos, logo depois de Lucho Rodriguez finalizar em cima do goleiro Banegas.

No lance seguinte, contra-ataque puxado pelo lateral Supayabe, Sebastián Guerrero recebeu frente a frente com o gol e desviou de Marcos Felipe.