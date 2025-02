Palmeiras celebra Copa Rio em camisa e FIFA se cala sobre tê-la reconhecido

Documento de 2007 enviado pela Fifa ao presidente da CBF Ricardo Teixeira Imagem: Reprodução

Num segundo momento, na reunião do Comitê Executivo da Fifa, realizado no Hotel Hyatt, em São Paulo, em 7 de junho de 2014, as decisões são descritas assim: "Deferimento do pedido pela CBF para reconhecer o torneio de 1951 entre clubes da Europa e América do Sul, vencido pelo Palmeiras, como a primeira competição mundial de clubes."

Questionada no início deste ano, por este blog, a Fifa indicou informalmente que as decisões prevalentes hoje são as da reunião do Comitê Executivo realizado na Índia, em 2017. Neste congresso, a Fifa indicou reconhecer como campeões mundiais os vencedores da Copa Intercontinental entre 1960 e 2004 e os ganhadores do Mundial de Clubes oficial da Fifa, de 2000 e de 2005 a 2023. Não admite, portanto, os documentos acima listados como válidos.

Reunião do Comitê Executivo da Fifa, realizado no Hotel Hyatt, em São Paulo, em 7 de junho de 2014 Imagem: Reprodução

Mas a FIFA, questionada por este colunista, não explica o motivo de haver dois documentos em que antigos presidente e secretário-geral da entidade avalizaram o pedido feito pela CBF.

"Que de fato é campeão!" é uma campanha que trata como é "de fato." A Copa Rio existiu, foi um torneio relevante e a questão é se tem ou não equiparação a Mundial de Clubes. Só que a FIFA precisa explicar o que são as assinaturas acima listadas.