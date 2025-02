Neymar tem jogadas brilhantes em vitória que vale liderança para o Santos

Neymar ofereceu o toque caído, Guilherme acertou o canto.

Logo depois, Pedro Caixinha chamou o camisa 10 durante a parada para hidratação e sinalizou o que mais queria de seu ponta de lança.

Escapar de seu marcador, cair um pouco mais pela direita, arrastar a marcação, foi o que pareceram seus sinais.

Além do desarme e do passe para o gol de Guilherme, sua jogada mais bonita foi o drible de letra com que tirou um marcador e sofreu pênalti.

Ele mesmo cobrou.

Não dá para dizer que Neymar está já em sua melhor forma física e técnica. Todo mundo sabe que não.