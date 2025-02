Flamengo do estadual controla e não aniquila como pode

E, no entanto, 2x0 só.

Não está aqui embutida nenhuma crítica, porque o Flamengo é o único time do Brasil a demonstrar tamanha superioridade. Nem o Bahia, invicto depois de onze partidas mas que empatou o Ba-Vi e com o Juazeirense, impõe tanto controle a seus adversários

Nem o Corinthians, melhor time do Paulista, que perdeu do São Paulo e empatou com o Palmeiras jogando menos.

Trata-se apenas de uma constatação: o Flamengo controla, mas não aniquila.

E de uma pergunta: é por ser ainda preparação?

Os estaduais têm cada vez mais jeito de pré-temporada. Em ano de maratona e Mundial de Clubes, não convém desgastar jogadores antes da hora