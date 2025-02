São Paulo empata jogo fraco no Allianz e pode ajudar a eliminar Palmeiras

A notícia mais relevante, no pré-jogo, não foi a escolha do técnico são-paulino por três zagueiros, mas o duelo de cantos entre o gol sul, do torcedor comum, e o gol norte, das uniformizadas. Como a Mancha não canta os nomes dos jogadores desde a emboscada contra a Máfia Azul, em outubro, que coincidiu com a derrota para o Corinthians, no início de novembro, os torcedores comuns, do sul, iniciaram o canto. Foram abafados pelos uniformizados com outro coro: "Não importa o que diga, esta imprensa de gambá!"

Sem inspiração, o Palmeiras teve atuação apagada. Controlou a bola no campo de ataque, o São Paulo atacou pouco, mas o time de Abel Ferreira quase não levou perigo, exceto em um chute de fora da área, de Richard Ríos, e num cabeceio de López.

A chance mais concreta foi são-paulina. Na primeira ação de Lucas, pela esquerda, ficou frente a frente com Wéverton, chutou cruzado e obrigou o goleiro palmeirense a uma intervenção importante, jogando a bola para escanteio.

O resultado mantém o São Paulo no rumo da classificação. O Palmeiras tinha a chance de ultrapassar a Ponte Preta. Segue em terceiro lugar,