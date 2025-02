Informações e palpites para os clássicos dos Milhões e Choque-Rei

Este é apenas um aquecimento, uma carta de intenções, para a volta da seção que o Blog do PVC faz semanalmente desde quando estava no lancenet, depois no site da ESPN, UOL, GE e, novamente UOL. Toda semana, as prévias com cartões amarelos, expulsões, suspensões, lesões, desfalques, retrospecto, curiosidades, escalas de arbitragem e times prováveis.

O aquecimento começa com Flamengo x Vasco e Palmeiras x São Paulo. E vamos crescendo até a abertura do Brasileirão, na última semana de março:

CAMPEONATO CARIOCA