Festa de três dias de Memphis termina com empate e liderança confirmada

Memphis Depay nem foi para o jogo do Pacaembu contra a Portuguesa.

Não precisava, porque o Corinthians já estava classificado matematicamente para as quartas de final e só precisava de um empate para assegurar a liderança de seu grupo, garantir o mando de campo no primeiro mata mata do estadual.

E Memphis tinha completado três dias de festa, com direito a subir ao palco com Jorge Benjor, para cantar W. Brasil, sucesso de trinta anos atrás.