Zubeldía chega ao clássico em paz, mas sob avaliação constante

O Campeonato Paulista teve a incrível coincidência de quatro jogos seguidos com empates de um time grande com o lanterna.

O Santos enfrentou o Botafogo, que era o último colocado da classificação geral. Empatou. A lanterna passou ao Água Santa, que empatou com o Palmeiras. A última colocação ficou com a Inter de Limeira, que empatou com o São Paulo. Caiu para o Velo Clube e novo empate com o Tricolor.

O fato de o São Paulo ser o time que mais empatou com os lanternas, nesta inexplicável sequência, não pressiona Luis Zubeldia.