CBF anunciou em fevereiro queda de Seneme que aconteceu de fato em setembro

Na época, a CBF não informou aos clubes, nem aos árbitros, que as escalas passaram a ser feitas por Emerson Augusto de Carvalho. O presidente do Vitória, Fábio Mota, chegou a afirmar que Seneme já estava demitido. Só não se sabia a data em que a queda seria oficializada.

Depois de dez dias de afastamento e de comentários na CBF de que era um caso de burnout, Seneme voltou alegando estar bem de saúde e ter tratado um caso de hipertensão.

Oficialmente cumpriria seu contrato até abril de 2026, data da fim do mandato de Ednaldo Rodrigues. O mesmo procedimento depois da demissão de Leonardo Gaciba, em 2021. Após a queda, continuou recebendo seu salário integral até o término do contrato.

Mas as informações dos corredores da CBF seguiam dando conta de que Seneme não mandava mais, não escalava, nem era atendido pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Gaciba caiu após reclamações do Bahia sobre uma derrota por 3x0 para o Flamengo. A crise de setembro aconteceu após um erro do árbitro Marcelo de Lima Henrique, que validou gol de Dinenno, do Cruzeiro, no empate por 2x2 com o Vitória.

Erros contra clubes baianos, federação de origem de Ednaldo, crise política na arbitragem, nos dois casos.