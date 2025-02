Flamengo volta a conviver com lesões e dores musculares em inícios de jogos

As polêmicas de lesões do ano passado foram uma das causas da crise do departamento médico e das mudanças depois da eleição de Bap, em dezembro. Márcio Tanure não é mais o médico, substituído por José Luís Runco, que já recebeu até críticas públicas do antigo colega sobre estar "aposentado."

Não se trata de discutir aqui a competência comprovada pelos anos de experiência de um nem de outro.

O que está em questão não é o tratamento, mas a causa das lesões. No ano passado, em momentos decisivos da temporada, foram repetidas as lesões musculares de Gabigol, De Arrascaeta, De la Cruz, Michael. Contra o Bolívar, pela Libertadores, antes de sofrer a lesão no joelho, Pedro também saiu de campo no primeiro tempo com problemas na coxa.