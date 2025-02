O Corinthians é o melhor time do campeonato e Santos melhorou sem Neymar

O Santos começou o jogo melhor. Marcava por pressão na saída de bola corintiana, recuperava as jogadas perto da área rival, criou oportunidades. Neymar estava entre os que finalizavam. Chutou quatro vezes, duas no alvo, a primeira um chute em que achou espaço vazio e obrigou o goleiro corintiano a se esticar para evitar o gol.

Por vezes, Neymar dava noção de que pode se recuperar. Deu dois dribles, um toque de letra que passou à frente do rosto de Garro — não, não foi um chapéu. Um elástico de frente para André Ramalho.

Mas ainda é pouco, especialmente do ponto de vista prático. Com Neymar em campo, o Santos não fez gol nem contra o Botafogo-SP, nem contra o Novorizontino, nem no clássico de Itaquera. Guilherme marcou de cabeça, quando o número 10 santista já não estava em campo. O Santos melhorou depois da saída de Neymar, embora tenha atuado bem com sua presença nos primeiros quinze minutos.

Quase empatou no final e teve um pênalti a seu favor, não marcado apenas porque Thaciano estava em posição de impedimento, bem marcado.

Saiu de campo vaiado, sinal de respeito da torcida do Corinthians, que proporcionou o maior público da história da Neo Química Arena em partidas de clubes.

Apesar do respeito, Neymar ainda não conseguiu se recuperar e dá noção de que precisará de muito, muito trabalho.