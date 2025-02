Real Madrid é incrível! Guardiola vive seu inferno astral

Tinha mais posse de bola e menos chances de gol até que Haaland aproveitou um lindo passe de Grealish e domínio esplendoroso de Gvardiol, Haaland finalizou com brilho.

O Real já tinha perdido duas chances claras, houve um pènalti de Éderson sobre Vinicius Júnior, não marcado porque houve impedimento do brasileiro, e a reação só aconteceu no segundo tempo, quando Mbappé conseguiu um voleio impressionante. Haaland fez 2 x 1 aos 34 do segundo tempo, num pênalti discutível sobre Foden — pareceu fora da área. Não houve discussão e o artilheiro norueguês converteu.

Então veio a reação surpreendente. Brahim Díaz, formado na base dos citizens, empatou aos 41, e Bellingham fez 3 x 2 aos 4u da segunda etapa.

Se a Champions terá o capricho de ter o vencedor do clássico como campeão pela quarta vez seguida, só o tempo dirá.

Mas que Manchester City x Real Madrid tem sido o jogo mais empolgante do planeta, disto não parece haver dúvida.