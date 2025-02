City x Real Madrid definiu últimos três vencedores da Champions League

Nesta terça-feira também tem Juventus e PSV e Brest x Paris Saint-Germain. Na quarta, Brugge x Atalanta, Monaco x Benfica, Feyenoord x Milan, Celtic x Bayern.

A repescagem tem 37 títulos, somados 15 do Real Madrid, 7 do Milan, 6 do Bayern, 2 da Juventus, 2 do Benfica, 1 do Borussia Dortmund, 1 do Feyenoord, 1 do PSV, 1 do Celtic e 1 do Manchester City.

Entre os oito automaticamente classificados para as oitavas de final, há apenas 15: Liverpool (6), Barcelona (5), Internazionale (3) e Aston Villa (1). A repescagem ficou divertida.

A dúvida é se o vencedor de Manchester City x Real Madrid terá fôlego para chegar ao final de maio em condição de repetir a tradição: quem ganha o clássico levanta a taça.