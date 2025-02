São Paulo não faz gol pela segunda vez contra rival com um homem a menos

Contra o Bragantino, derrota no sábado em Bragança Paulista, o São Paulo chutou só oito vezes, nenhuma no alvo, cinco no segundo tempo contra dez adversários.

Há um problema. Até a diretoria, que apoia o trabalho de Luis Zubeldía, compreende que o time tem de melhorar. Ryan Francisco entrou no segundo tempo, porque Zubeldía não é sinônimo de teimosia nem de rebeldia. Ainda que, por vezes, pareça teimosia.

A torcida, ano passado, era incondicionalmente a favor do treinador argentino. Não parece mais ser unânime a convicção no trabalho do técnico.

O São Paulo não está jogando bem. Não invade a área, não agride. Vai se classificar, brigará pelo título a partir da quartas de final.

Mas, neste momento, não está legal.