Fla-Flu põe à prova o grande início de carreira de Filipe Luís contra algoz

Em 20 jogos em sua curta e, até aqui, excelente trajetória como técnico, Filipe Luís tem 13 vitórias, seis empates e uma única derrota. Aconteceu em seu terceiro jogo, contra o Fluminense, gols de Lima e Arias, em outubro passado.

Curiosamente, o técnico do Flu era Mano Menezes, o único na seleção a não convocá-lo durante seus dez anos de serviços prestados à camisa amarela.

A chegada de Mano à seleção coincidiu com um período difícil do então lateral do Deportivo La Coruna, fim de recuperação da lesão mais grave de sua carreira.