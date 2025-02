Futuro da Liga unida vale muito mais do que debater quem perdeu no passado

"Liga" é uma palavra que significa pouco, assim, de forma solitária. A Liga Italiana transformou ouro em lixo, por ser estruturada em plataforma política. A Liga Inglesa, Premier League, transformou lixo em ouro, por ser montada com olhar econômico.

A Inglaterra plantou uma árvore chamada Campeonato Inglês. Cuidou dela de forma a existir raiz sólida, tronco forte. Hoje, quando se olha para os galhos, há os maiores e os menores, mas todos estão frondosos e saudáveis.

No Brasil, nem se plantou a árvore e todos estão olhando para os galhos. Os grandes são muito menores do que deveriam ser.

A metáfora serve para compreender por que razão os especialistas não estão observando as razões do crescimento do dinheiro de TV da ordem de 30% no Campeonato Brasileiro.

Para uma Liga que nem nasceu, o volume de dinheiro é espantoso. Mais ainda, porque quem entende do assunto dizia que não havia dinheiro no mercado.

Há. E não é só em plataformas de televisão. Todo o futebol brasileiro pode ser melhor e gerar mais receitas.