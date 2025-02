Hugo Souza garante empate ao Corinthians contra Palmeiras sem centroavante

Pelo tamanho da superioridade do Palmeiras nos primeiros 40 minutos do clássico no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira precisava ter feito o segundo gol. Marcou 1 x 0 num lindo passe de Piquerez para Maurício finalizar. Chutou no alvo quatro vezes, mais três perto de Hugo Souza, recuperou a bola no ataque com desarmes, interceptações ou simplesmente induzindo o jogador corintiano, com a bola, a entregar de bandeja.

Mas a falta de um centroavante, ou pelo menos de um homem gol na grande área, permitiu a recuperação gradativa do Corinthians.

Um chute de Yuri Alberto, aos 24 minutos, defesa de Wéverton. Um escanteio cobrado por Coronado, finalizado por André Ramalho, grande intervenção de Wéverton. Até que Richard Ríos entregou um passe para Memphis Depay e o holandês ofereceu a assistência para Yuri Alberto empatar aos 43 minutos.