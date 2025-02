Na era Allianz e Itaquera, equilíbrio marca Dérbi mais que outros clássicos

Muito mais do que nos encontros contra o São Paulo.

Em Itaquera, o Tricolor ganhou só em uma de suas 20 visitas. São 11 triunfos corintianos, oito empates.

No Allianz Parque, os são-paulinos venceram quatro vezes em 21 jogos. Foram 13 vitórias do Palmeiras, quatro empates.

Mas a recíproca é verdadeira. Desde o início da era das arenas, o Palmeiras ganhou quatro de 18 jogos no MorumBis, com oito empates. O retrospecto palmeirense é extraordinário, porque passou de 2002 a 2018 sem vencer na casa tricolor. Mudou. Mas o maior número de vitórias é do São Paulo.

Desde a inauguração da Neo Química Arena, o Corinthians visitou o Morumbi 21 vezes e só venceu três. São 12 triunfos do São Paulo e seis empates.

Thomaz Mazzoni, jornalista criador dos nomes Dérbi, Choque-Rei e Majestoso, para Palmeiras x Corinthians, São Paulo x Palmeiras e Corinthians x São Paulo, sempre imaginou o equilíbrio.