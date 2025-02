Neymar e o helicóptero x Viola e a Serra do Mar

Neymar saiu do CT Rei Pelé a bordo de uma van de um integrante de seu estafe, na tarde de segunda-feira, dia de seu primeiro treino.

Mesmo assim, gerou a curiosidade se teria dormido em Santos ou em Mangaratiba antes de chegar ao treinamento de terça. Voltou de helicóptero na tarde seguinte.

Difícil chegar atrasado, mas não pelo percurso pelo céu entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. "Trabalhei com ele cinco temporadas no Santos e Neymar nunca se atrasou", ressaltou um funcionário antigo do clube.